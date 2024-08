Mercato - ASSE : L’entraineur fait une demande précise pour les prochains transferts

Arnaud De Kanel

L'ASSE a frôlé l'exploit. Pour son retour en Ligue 1, le club du Forez aurait pu revenir de Monaco avec le point du match nul, voire mieux. Or, la jeunesse verte s'est inclinée d'un petit but et Olivier Dall'Oglio a de nouveau martelé son envie de voir des joueurs expérimentés rejoindre les Verts avant la fin du mercato. La demande est passée.

Il s'en est fallu d'un rien pour que l'ASSE réalise sa première grosse performance de la saison. Deux ans plus tard, les Verts ont effectué leur retour en Ligue 1 et sans les deux buts refusés par la VAR, ils auraient pu repartir avec le sourire de Monaco. Néanmoins, cela reste encourageant pour la suite et la fin du mercato permettra de procéder à quelques ajustements.

Hernandez, Leao… Il annonce du lourd pour le mercato de l’ASSE https://t.co/rJJfBTjYv5 pic.twitter.com/i8OzoOAS0U — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

«pour exister avec ces jeunes joueurs il nous faudra des cadres»

D'ailleurs, Olivier Dall'Oglio veut désormais que ses dirigeants recrutent des cadres pour entourer sa bande de jeunes. « Oui on est toujours à la recherche de renforts. Il y a cette fin de mercato qui va certainement s’accélérer comme dans tous les clubs je pense. Ça peut bouger très rapidement car des décisions devront être prises. Les dirigeants y travaillent d’arrache pied. Pour le moment il faut travailler avec ces jeunes joueurs mais pour exister avec ces jeunes joueurs il nous faudra des cadres. On s’attend à travailler jusqu’à début septembre sur le mercato mais il faut engranger des points au maximum pendant ce temps, notamment dès la semaine prochaine car c’est un match très important », a déclaré le coach de l'ASSE en conférence de presse après la rencontre.

3 à 4 recrues espérées par l'ASSE

Ces potentielles recrues pourraient être au nombre de 4 comme l'avait confié Olivier Dall'Oglio à l'occasion du point presse d'avant-match. « Il y aura trois ou quatre joueurs qui devraient arriver. C'est l'objectif mais le mercato c'est toujours compliqué, c'est aléatoire mais les objectifs sont là. » Ces derniers jours, il était notamment question d'un intérêt du club stéphanois pour l'expérimenté avant-centre M'Baye Niang, preuve que la priorité est bien donné au recrutement de tauliers.