Mercato : Un transfert fait halluciner le vestiaire de l'OM

Arnaud De Kanel

Avant de recruter Elye Wahi et Valentin Carboni pour densifier son secteur offensif, l'OM est allé au bout des négociations malgré les différentes polémiques pour concrétiser la venue de Mason Greenwood. Auteur d'une prestation énorme face à Brest pour son premier match, l'Anglais fait déjà l'unanimité dans le vestiaire.

L'OM démarre en trombe. Face à une équipe brestoise qui aura laissé bien trop d'espaces, les hommes de Roberto De Zerbi se sont facilement imposés 5 buts à 1, infligeant aux Finistériens la plus grosse défaite de leur histoire à domicile. Le grand bonhomme de cette rencontre se nomme Mason Greenwood. Impliqué sur les cinq buts marseillais, l'Anglais a fait vivre un cauchemar à Jordan Amavi. Dans le vestiaire de l'OM, l'ancien joueur de Manchester United a fait forte impression.

«C'est un joueur qui va énormément nous apporter»

« Je pense que son match en dit long ce soir. On connaît tous sa qualité de footballeur. Ce soir, il a montré sa qualité, c'est un joueur qui va énormément nous apporter, qui est capable de faire des différences tout seul. Donc, on est très contents et on espère qu'on va continuer comme ça », a déclaré Valentin Rongier au sujet de Mason Greenwood en zone mixte. Quentin Merlin a emboité le pas.

«C'est un joueur percutant, un joueur classe»

« C'est du Mason Greenwood, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un joueur percutant, un joueur classe, qui aime faire mal à la défense et qui est efficace. On l'a vu aujourd'hui avec deux buts. Mais il n'y a pas que lui, il y a Luis qui a fait un très bon match avec deux buts. Il y a Elye qui a marqué, ce qui est important. Et surtout Amine, qui n'a pas marqué mais qui a fait un très bon match. Il ne faut pas mettre en avant un seul joueur, mais c'est sûr que quand on a des joueurs comme ça, ça nous aide », a confié Quentin Merlin. Le transfert de Mason Greenwood est déjà validé !