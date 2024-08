Mercato : L’OM a signé la recrue parfaite pour De Zerbi ?

Arnaud De Kanel

Alors que Pau Lopez a plié bagages pour rejoindre Gérone et que Ruben Blanco est sérieusement blessé, l'OM a signé deux gardiens avec Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. L'Argentin débutera d'ailleurs en tant que titulaire ce samedi face à Brest, lui dont le profil convient parfaitement à Roberto De Zerbi.

En attendant l'arrivée éventuelle de nouveaux joueurs, l'OM a déjà renforcé son effectif avec 9 nouvelles recrues durant ce mercato estival. Parmi ces renforts, on compte notamment deux gardiens de but : Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, qui viennent compléter l'effectif du club phocéen.

Rulli déjà validé par De Zerbi ?

La signature du gardien argentin fait déjà l'unanimité du côté de l'OM. A Montpellier, Rulli avait impressionné par son adaptation express et sa sérénité rapporte L'Equipe. De plus, il possède l'avantage de parler français et pourra également très facilement communiquer avec son capitaine Leonardo Balerdi. Geronimo Rulli possède également un très bon jeu au pied et se montre bien plus rassurant que Pau Lopez dans les airs. C'est tout ce que demandait Roberto De Zerbi.

Rulli va démarrer contre Brest

Geronimo Rulli aura l'occasion de marquer des points ce samedi puisque l'entraineur de l'OM a décidé de le titulariser face à Brest. « C'est Rulli qui commencera demain, mais je pense que la seule hiérarchie qui compte c'est celle du terrain. C'est le terrain qui parle, qui me dira les choix à faire. J'essaierai de faire le moins d'erreurs possible évidemment, mais j'ai des idées assez claires. C'est Rulli qui sera titulaire demain. C'est un gardien qui est fiable, qui est expérimenté, qui est juste aussi pour le jeu qu'on veut prôner. Après De Lange est aussi un très bon gardien, il est plus jeune donc il a peut-être un peu moins d'expérience, mais je pense que dans l'ensemble ce sont deux très bonnes recrues », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse vendredi.