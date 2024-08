Mercato : L’OM programme un transfert à 0€ pour 2025 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’éléments prometteurs pour son effectif, l’OM aurait coché le nom du jeune attaquant de Caen Tidiam Gomis. Le club normand réclame une somme de 4M€ pour lâcher le joueur de 18 ans, qui souhaite absolument signer à Marseille, et à qui il ne reste qu’un an de contrat. D’ailleurs, le club phocéen pourrait boucler ce dossier dans un an.

Le mercato estival de l’OM pourrait connaître de nouveaux rebondissements prochainement. Ce n’est pas un secret, depuis la venue de Roberto De Zerbi, Marseille s’intéresse davantage au marché des jeunes talents. Et à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, les dirigeants phocéens ont coché le nom de Tidiam Gomis.

L’OM fonce sur Tidiam Gomis

Né en 2006, l’attaquant de 18 ans est sous contrat jusqu’à juin 2025 avec le SM Caen. D’après le quotidien sportif, le club normand attendrait 4M€ pour lâcher son joueur. Foot Mercato confirme les informations de l’Equipe, et affirme que les négociations entre les différentes parties remontent à plusieurs mois déjà.

Une arrivée prévue pour 2025 ?

Cependant, l’OM ne serait actuellement pas disposé à débourser ces 4M€ pour finaliser l’opération. Mais alors que Tidiam Gomis ne jure que par Marseille et souhaite absolument rejoindre la formation de Roberto De Zerbi, Foot Mercato précise que le Français pourrait rejoindre le club phocéen en 2025, alors libre de tout contrat. Affaire à suivre...