Mercato - ASSE : Un énorme projet est confirmé

Racheté par Kilmer Sports il y a quelques mois, l’ASSE s’est lancée dans un nouveau projet ambitieux pour son retour en Ligue 1. Le club du Forez est désormais détenu par Larry Tanenbaum, un homme d’affaires canadien qui n’a visiblement pas l’intention de partir de si tôt comme l’affirme Ivan Gazidis, l’autre grande figure du projet stéphanois.

Au printemps dernier, l'ASSE est passé sous pavillon canadien avec le rachat du club par le groupe Kilmer Sports détenu par un certain Larry Tanenbaum. Ivan Gazidis a ainsi été nommé président des Verts après avoir été directeur général de club comme Arsenal ou l'AC Milan. Et ce dernier promet que c'est un projet sur le long terme qui a été lancé.

Gazidis annonce un projet sur le très long terme

« Nous n'avons pas de calendrier établi pour une telle montée en puissance. Ce que j'assure, c'est qu'il n'est pas prévu de vendre. Larry Tanenbaum n'a jamais vendu quoi que ce soit qu'il ait possédé dans le domaine du sport. Notre plan est vraiment de construire un club, étape par étape. Et je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je ne peux pas voir l'avenir », estime le nouveau dirigeant stéphanois dans les colonnes de L’EQUIPE, avant de poursuivre.

«Larry Tanenbaum n'a jamais vendu quoi que ce soit»

« Larry n'est pas un expert du football. Moi, j'ai grandi dans le football, lui en pratiquant beaucoup de sports différents. C'est un grand fan de sport. Ce en quoi Larry croit, c'est le pouvoir du sport. Je sais que cela peut paraître un peu banal, mais c'est vrai. Ce pouvoir de relier les gens, d'amener les familles au stade, de créer des souvenirs significatifs, de combler les fossés entre les générations, entre les religions, les couleurs et les origines, et de rassembler les gens au sein d'une communauté. Ce club a un sens très fort de la communauté et cela a vraiment résonné en Larry. Il possède une partie des Toronto Maple Leafs, qui ont tissé un lien très fort entre les fans et l'équipe. Larry a compris ce qu'il se passait à Saint-Étienne et il a été très enthousiaste dès le départ », ajoute Ivan Gazidis.