Transferts : Le PSG lui fait déjà vivre «quelque chose de grand», il s’enflamme !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de recruter Désiré Doué ces dernières heures et de lui offrir un contrat de cinq saisons. Ce qui laissera largement le temps au joueur de 19 ans de se bâtir une belle expérience en Ligue des champions et de vivre « quelque chose de grand » selon ses dires. Doué s’est enflammé pour sa nouvelle vie au PSG.

Tout est allé très vite pour Désiré Doué. Le natif d’Angers formé au Stade Rennais, a intégré l’équipe première bretonne en 2022. Et il ne lui aura fallu que deux ans avant de connaître son premier gros transfert. Le milieu offensif et ailier français qui est allé chercher la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été avec les Bleuets de Thierry Henry a signé un contrat de cinq saisons au PSG qui a déboursé une offre de 60M€ bonus compris aux dirigeants du Stade Rennais.

«J’ai pu découvrir la Ligue Europa avec mon ancien club»

Du haut de ses 19 ans, Désiré Doué a donc fait le grand saut au PSG. Le Stade Rennais lui a fait vivre ses premières soirées européennes. « J’ai pu découvrir la Ligue Europa avec mon ancien club le Stade Rennais ». Néanmoins, le Paris Saint-Germain va lui permettre de passer au niveau supérieur et de se frotter au gratin du Vieux Continent.

«La chance de pouvoir connaître la Ligue des champions et c’est quelque chose de grand»

« Et aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir débuter mon aventure ici et de pouvoir connaître la Ligue des champions et c’est quelque chose de grand ». a déclaré Désiré Doué à PSG TV. Le Paris Saint-Germain, après avoir atteint le dernier carré de la C1 la saison dernière tentera de signer une nouvelle épopée européenne avec Doué en ses rangs. Le principal intéressé a déjà hâte, reste à savoir quel tirage au sort le Paris Saint-Germain héritera pour ce nouveau format de la Ligue des champions.