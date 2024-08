Mercato - PSG : Rebondissement pour ce transfert à 15M€, Luis Enrique s’agace

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En juin dernier, le PSG était tombé d’accord avec l’OL pour le transfert contre 15M€ de Rayan Cherki. Finalement, ce deal a capoté, et si Paris envisageait la possibilité de relancer la piste menant au milieu offensif de 21 ans, Luis Enrique s’est quelque peu agacé des questions à son égard en conférence de presse ce jeudi.

Le mercato estival s’apprête à refermer ses portes. Le PSG n’a plus que quelques jours pour finaliser ses dernières opérations, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. En juin dernier, Paris s’était mis d’accord avec l’OL pour le transfert de Rayan Cherki contre un montant avoisinant les 15M€.

La piste Cherki définitivement enterrée

Initialement d’accord pour signer à Paris, le crack né en 2003 s’est ensuite dirigé vers l’Allemagne et le Borussia Dortmund, qui n’a cependant jamais fait d’offres à son égard. Désormais mis de côté par l’OL, Rayan Cherki est plus que jamais sur le départ. Récemment, l’Equipe révélait notamment que le PSG envisageait la possibilité de réactiver cette piste. Il n’en serait rien finalement, au vu des relations très tendues entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor.

Luis Enrique évasif sur le sujet

Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur la possibilité de signer Rayan Cherki en cette fin de mercato : « (blanc) Je n’ai rien à dire sur un joueur qui n’est pas un joueur du Paris Saint-Germain », s’est contenté le coach espagnol.