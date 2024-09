Mercato : Suivre Mbappé au Real Madrid ? Un grand nom du PSG sort du silence

Jean de Teyssière

En 2022, Luis Campos arrive au PSG pour occuper le poste de conseiller du football. Son arrivée dans le club de la capitale sert surtout d’alibi pour le PSG pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Depuis, le nom de Campos était lié au buteur parisien et il était même question qu’il l’accompagne au Real Madrid…

Au PSG, on peut compter sur un homme de talent pour dénicher les pépites sportives. Luis Campos est arrivé en 2022 au PSG et depuis, la masse salariale du club a totalement baissé et les transferts sont moins nombreux qu’avant, comme le prouve la fenêtre estivale qui vient de se terminer. Sans Kylian Mbappé, c’est une nouvelle ère qui débute au PSG.

Luis Campos au Real Madrid avec Mbappé ?

Luis Campos et Kylian Mbappé ont une histoire en commun. Lorsque le jeune joueur fait ses débuts à l’AS Monaco, c’est Luis Campos qui est aux commandes du sportif. En 2022, alors qu’il est question qu’il aille au Real Madrid libre, le Portugais arrive au PSG et convainc le numéro 7 parisien de rester. Alors forcément, lorsque Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas et qu’il partirait au Real Madrid en juin 2024, la question de l’avenir de Luis Campos se posait. Pour de nombreux médias, comme L’Équipe, il était même presque acté qu’ils arrivent tous deux ensemble dans le club espagnol…

«Suivre Mbappé ? Je ne m’en souviens pas»

Luis Campos était invité au Thinking Football Summit au Portugal et le conseiller football du PSG est revenu sur son avenir (dé)lié à celui de Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par Relevo : « Si le plan était de finir avec Mbappé au Real Madrid ? Je ne m'en souviens pas. Je me souviens avoir reçu une invitation à travailler pour le PSG, de la part de son président. Et j'ai le plaisir de l'y rencontrer, avec Mbappé, une deuxième fois car j'ai déjà travaillé avec lui quand j'étais très jeune à Monaco. Cela a été un plaisir et je lui souhaite la meilleure des chances maintenant. »