Il annonce une nouvelle catastrophe au PSG ?

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, en 2011, le club de la capitale n'a laissé échapper la victoire finale en Ligue 1 qu'à trois reprises. Forcément une catastrophe au vu des investissements consentis chaque année par la direction du PSG pour le recrutement des joueurs, et l'OL semble vouloir à son tour s'emparer du trône national si l'on en croit les ambitions affichées par John Textor.

Interrogé mercredi après-midi en conférence de presse, John Textor n'a esquivé aucun sujet. Et président de l'OL affiche notamment son envie de venir titiller le PSG pour remporter le titre en Ligue 1 le plus rapidement possible : « On peut avoir une belle saison sans atteindre ses objectifs. On peut renforcer l’objectif, grandir ensemble avec des belles perspectives pour l’avenir. Mais si on ne gagne pas le championnat, je pense que c’est un échec. Il y a deux matchs contre le PSG, il faut gagner au moins un de ces matchs. Ils ont une belle équipe, mais nous voulons terminer en haut du classement », a notamment lâché Textor.

L'OL veut faire mal au PSG

En clair, le boss de l'OL souhaite pouvoir rivaliser le plus rapidement possible avec le PSG pour un sacre final en championnat et ne dissimule pas ses ambitions. Un rêve qui peut paraître totalement fou sur le papier étant donné que le club parisien dispose de moyens financiers colossaux depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Et pourtant, l'historique de la Ligue 1 des treize dernières années peut donner bon espoirs à John Textor.

Le PSG a déjà vécu cette catastrophe

Le PSG version QSI a déjà laisser filer le titre en Ligue 1 à trois reprises :

-En 2011, lorsque le Montpellier de René Girard était emmené par des phénomènes tels que Belhanda, Yanga-Mbiwa mais surtout un Olivier Giroud XXL et qui se hissait au niveau international.

-En 2017, année de l'éclosion de Kylian Mbappé dans les rangs de l'AS Monaco. Le club de la Principauté avait cartonné cette saison-là, parvenant notamment à se hisser jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est d'ailleurs juste après avoir vu le titre lui échapper que le PSG s'était craqué sur Mbappé en le recrutant pour 180M€.

-Et enfin, lors de la saison 2020-2021, le LOSC avait lui aussi réussi l'exploit de remporter le championnat avec un petit point d'avance sur le PSG au classement. Dirigé à l'époque par Christophe Galtier, le club nordiste avait fait briller une ligne d'attaque composée de Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Jonathan David ou encore Burak Yilmaz.

Reste à savoir si l'OL sera donc le prochain à réaliser cet exploit, synonyme de catastrophe pour le PSG.