L’entourage de Mbappé mis en cause en plein direct

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé ne semble pas vraiment avoir été digéré du côté du Paris Saint-Germain, avec des relations qui se seraient grandement dégradées récemment. Cela serait notamment le cas avec son entourage et surtout la mère de la star française, qui gère en grande partie sa carrière.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG. Après leur séparation en juin dernier, le divorce semble définitivement consumé et les deux parties sont rentrées en conflit. La star française reproche en effet à son ancien club des impayées d’un total de 55M€ et la médiation proposée ce mercredi par la LFP a été rejetée.

« Mbappé c’était un amour de mec, mais on ne va pas se mentir, au PSG c’est la maman qui posait problème »

Son image semble donc écornée à Paris, où il y a seulement quelques mois il était érigé en idole. Mais les véritables problèmes ne viendraient pas de Mbappé, mais plutôt de son entourage. « Tout le monde dit que son entourage commence à influencer le caractère de Kylian au jour le jour et qu’il a énormément changé. Tout le monde disait qu’il était d’une gentillesse incroyable et il a énormément changé », a tout d'abord lâché Cyril Hanouna lors de son émission On marche sur la tête, sur Europe 1. Une personne en particulier semble toutefois cristalliser les tensions, Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé c’était un amour de mec, mais on ne va pas se mentir, au PSG c’est la maman qui posait problème », a déclaré Hanouna ce mercredi

« Par rapport à celle de Mbappé, la man de Rabiot c’est un agneau »

« Les dirigeants du PSG m’ont dit : “On a connu la maman de Rabiot, mais par rapport à celle de Mbappé c’est un agneau, c’est un truc de fous !” » a rapporté l’animateur d’Europe 1, faisant le parallèle entre la mère de Kylian Mbappé et celle d’Adrien Rabiot, qui en 2019 était entrée en conflit avec le PSG concernant la fin de contrat de son fils. , a-t-il également ajouté.