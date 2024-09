Guerre PSG-Mbappé : Luis Enrique bientôt impliqué ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l’audience de la commission juridique de la LFP, Kylian Mbappé et le PSG ont été invités à une médiation pour régler le conflit. Une solution refusée par le désormais joueur du Real Madrid, qui ne devrait pas en rester face au club de la capitale. Toutefois, à Paris, on ne paniquerait pas plus que cela et voilà que Luis Enrique pourrait alors intervenir dans cette guerre avec Mbappé.

Parti du PSG avec des salaires et des primes impayés, Kylian Mbappé a décidé de saisir la commission juridique de la LFP pour réclamer 55M€. C’est ce mercredi 11 septembre que l’audience s’est tenue et le verdict rendu a été celui d’une mise en place d’une médiation. Pas de quoi satisfaire Mbappé qui a refusé cette solution avec le PSG.

Que va faire maintenant Mbappé ?

Avec ce refus de la médiation de la part de Kylian Mbappé, le conflit avec le PSG semble encore loin d’être terminé. Le joueur du Real Madrid ne devrait pas en rester là. Comme l’explique RFI, Mbappé pourrait alors porter l’affaire devant la FIFA ou même saisir le conseil des prud’hommes. De quoi exposer le PSG à de grosses sanctions ?

Luis Enrique invité à témoigner ?

Selon RFI, face aux possibles futures manoeuvres de Kylian Mbappé, le PSG ferait preuve de confiance. Le club de la capitale sait en effet que cela prendra énormément de temps pour se régler. De plus, le PSG serait également prêt à faire témoigner Luis Campos ainsi que Luis Enrique, eux qui étaient présents lors de l’accord verbal passé à l’été 2023 avec Mbappé.