«Ça a été l’enfer», Hanouna balance sur le clash entre Mbappé et le PSG

Axel Cornic

Les tensions entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont refait surface plusieurs mois après le départ du Français vers le Real Madrid. Il réclame notamment 55M€ à son ancien club et a donc saisi la LFP, refusant d’ailleurs l’option d’une médiation qui a été proposée ces toutes dernières heures. De quoi alimenter les débats autour d’une séparation qui s’est très mal passée...

Il n’est plus un joueur du PSG depuis le 30 juin dernier, mais Kylian Mbappé fait encore parler de lui. Et c’est notamment le cas en ce moment, puisque l’audience auprès de la LFP qui l’oppose au PSG a eu lieu ce mercredi et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est hors de question de trouver un compromis pour le Français. Il aurait en effet refusé la médiation proposée par la Ligue, comme le rapporte la l'AFP.

« C’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé »

Les langues se délient ainsi concernant son départ du PSG et on apprend notamment qu’il n’aurait pas laissé un grand souvenir dans le vestiaire. « Ça s’est terminé en eau de boudin. Entre Kylian Mbappé et le PSG ça a été l’enfer les derniers mois. Non seulement dans le vestiaire, parce que pour les joueurs c’était devenu très compliqué de joueur avec Kylian Mbappé. Dès que tu rates un contrôle il te fait une gueule comme si t’avais raté un but sans gardien, c’est insupportable. Dans le vestiaire c’est lui le taulier, il choisit qui fait quoi ou non » a expliqué Cyril Hanouna, au micro d’Europe 1.

« Il n’y a jamais eu un joueur qui a eu un problème avec Nasser Al-Khelaïfi ! »

« Avec Nasser, ils s’étaient tapés dans la main pour ces 55M€ » a poursuivi l’animateur, qui a ensuite évoqué le litige qui oppose Kylian Mbappé au PSG. « Ils s’étaient dit que comme il n’y a pas eu de transfert et comme on n’a pas gagné d’argent sur son départ au Real Madrid, on se met d’accord et Kylian Mbappé fait un geste. Finalement il a fait le geste, puis il est revenu dessus. Nasser on peut penser tout ce qu’on veut de lui, mais c’est un mec droit qui tient toujours ses promesses. Il n’y a jamais eu un joueur qui a eu un problème avec Nasser Al-Khelaïfi ! ».