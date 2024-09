PSG : La malédiction continue pour ce flop

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Renato Sanches n'a jamais réussi à s'imposer à Paris. Peu épargné par les pépins physiques ces dernières saisons, l'international portugais est actuellement prêté à Benfica. Toutefois, Renato Sanches vient de rechuter une nouvelle fois. En effet, le milieu de terrain de 27 ans souffre d'une blessure musculaire.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG s'est attaché les services de Renato Sanches. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 15M€ pour arracher l'international portugais au LOSC lors de l'été 2022.

Sanches est plombé par les blessures

Depuis sa signature au PSG, Renato Sanches n'a jamais réussi à devenir un joueur important. Dès sa première saison à Paris, le milieu de terrain de 27 ans a eu des pépins physiques à répétition. Ce qui l'a empêché d'enchainer les matchs.

Sanches a rechuté ce mardi à l'entrainement

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été prêté la saison dernière à l'AS Rome. Toutefois, le natif de Lisbonne a eu les mêmes problèmes de blessures. Revenu au PSG l'été dernier, Renato Sanches a été envoyé dans la foulée à Benfica, et ce, sous la forme d'un prêt. Et malheureusement pour le milieu de terrain du PSG, il a rechuté ce mardi à l'entrainement. D'après A Bola, Renato Sanches souffre d'un pépin musculaire. Reste à savoir quand il pourra retrouver les terrains.