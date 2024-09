Mercato - PSG : Coup de froid pour la signature de Luis Enrique ?

Axel Cornic

Arrivé à l’été 2023 pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique ne fait pas vraiment l’unanimité, mais il faut reconnaitre qu’il a réalisé du bon travail la saison dernière. Avec une victoire en Ligue 1 et une demi-finale en Ligue des Champions au compteur, le coach du Paris Saint-Germain semble avoir séduit ses dirigeants et depuis quelques semaines une possible prolongation de contrat est évoquée.

Après lus d’une dizaine d’année au club, QSI a décidé de faire un virage important dans son projet et pour cela, le choix a été fait de miser sur Luis Enrique. Et le pari est plutôt gagnant pour le moment, avec l’Espagnol qui semble d’ailleurs avoir pris une plus grande importance cet été, avec le départ de Kylian Mbappé.

« Un nouveau contrat pour Luis Enrique au PSG est en cours de négociation »

Du côté de Doha on serait satisfait du travail opéré par Luis Enrique et une prolongation serait en discussion actuellement, avec son contrat qui se termine en 2025. « Un nouveau contrat pour Luis Enrique au PSG est en cours de négociation » a expliqué Jonathan Johnson, pour CaughtOffside. « Ce n'est pas forcément une priorité pour le moment, mais il y a un dialogue intermittent entre Enrique et le club, les deux parties étant très satisfaites de la façon dont les choses se passent ».

Une question de semaines ou de mois ?

Si les deux parties semblent vouloir poursuivre ensemble, du côté du PSG on ne serait toutefois pas pressé de signer ce nouveau contrat avec Luis Enrique. « Pour le moment, tout progresse et est sur la bonne voie. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous verrons se faire dans les prochains jours, mais plutôt au cours des prochaines semaines et des prochains mois, c'est certainement quelque chose que le PSG souhaite régler » a précisé le journaliste britannique, spécialiste de la Ligue 1.