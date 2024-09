F1 : Une officialisation tombe, Max Verstappen invité à quitter Red Bull !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aston Martin a frappé un grand coup en accueillant dans ses rangs Adrian Newey, l’ingénieur phare de Red Bull qui a contribué à ses grandes heures. Alors que l’avenir de Max Verstappen est un sujet qui revient de plus en plus, Mike Krack a ouvert les portes d’Aston Martin au triple champion du monde.

C’était dans l’air du temps, Aston Martin a officialisé le recrutement d’Adrian Newey pour la saison prochaine en tant qu'associé de gestion technique. Red Bull va perdre l’un des artisans de ses récents succès mais également un proche de Max Verstappen, ce qui pourrait, aux yeux de certains observateurs, relancer l’avenir du Néerlandais. Mike Krack lui ouvre en tout cas les portes d’Aston Martin, estimant que l’arrivée d’Adrian Newey change la donne.

« Ça fait une différence pour tout le monde »

« Je pense que cela fait une différence pour tout le monde, à commencer par le personnel, a confié le Team Principal de l’équipe Aston Martin, rapporté par F1Only. Je pense que lorsque vous parvenez à signer Adrian Newey, c’est avant tout la preuve que le projet est crédible, que toute la vision de Lawrence [Stroll, propriétaire de l’équipe] n’est pas seulement des mots, mais que c’est vraiment de l’action. Nous pouvons avoir confiance en tant qu’équipe. Nous ne sommes plus considérés comme des outsiders, comme c’était le cas par le passé, mais nous devons être confiants dans nos capacités. Ensuite, il y a une approche complètement différente avec les partenaires, et c’est pareil pour les pilotes de course. »

« La porte pour Max Verstappen est toujours ouverte »

« Je pense que cela ouvre beaucoup de portes pour l’avenir. La porte pour Max Verstappen est toujours ouverte, je pense que c’est le cas pour chaque équipe », a ajouté Mike Krack, interrogé sur le triple champion du monde, sous contrat avec Red Bull jusqu’en juin 2028.