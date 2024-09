F1 : Nouvelle galère pour Max Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Cela fait désormais six courses consécutives que la victoire échappe à Max Verstappen, malgré tout encore leader du classement des pilotes. La disette du triple champion en titre pourrait encore durer puisqu'il retrouve ce week-end Bakou, ville où il n'a jamais vraiment été en réussite.

Max Verstappen enchaine les galères. Depuis maintenant six week-end de course, le triple champion du monde en titre voit la victoire lui échapper. Il tentera de mettre fin à cette mauvaise série ce week-end alors que le paddock fait escale à Bakou. En Azerbaïdjan, Verstappen n'a jamais été très inspiré. Parti à l'accident en 2018 avec Daniel Ricciardo, deuxième l'an passé dans une saison qui l'aura tout de même vu remporter 19 des 22 Grands Prix disputés, le Néerlandais a triomphé qu'à une seule reprise à Bakou. Cela promet donc un nouveau week-end compliqué pour lui.

«C’est toujours un bon défi de venir ici»

« Je suis retourné à l’usine avec l’équipe cette semaine et j’ai travaillé sur le simulateur avant le doublé de courses. La course de Monza a été difficile et notre priorité est de retrouver notre forme. Nous sommes maintenant de retour sur les circuits avec cette première course à Bakou. C’est toujours un bon défi de venir ici et c’est une piste intéressante à piloter, étant un circuit de rue avec de longues lignes droites, donc nous sommes prêts à reprendre la course et à voir ce que le week-end nous réserve », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Voici le programme du week-end.

Les pilotes devront couvrir les 306,049 km de course, soit 44 tours de 6,003 km sur le circuit urbain de Bakou et ses 20 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 11h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 15h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport. Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 10h30, suivie des qualifications à 14h. Enfin, le départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan sera donné dimanche à 13h sur Canal+.

Le programme complet à Bakou

- Vendredi 13 septembre

11h30 - 12h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

15h00 - 16h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

- Samedi 14 septembre

10h30 - 11h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

14h00 - 15h00 : Qualifications (Canal+)

- Dimanche 15 septembre

13h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)