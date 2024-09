F1 : Après Red Bull, il recale Hamilton pour Alonso !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aston Martin a réalisé un gros coup en réussissant à s’attacher les services d’Adrian Newey, concepteur des monoplaces chez Red Bull. Ce dernier aurait également pu prendre la direction de Ferrari, lui qui a toujours voulu travailler avec Lewis Hamilton, mais il a finalement choisi Fernando Alonso, un autre pilote avec lequel il rêvait de collaborer.

19 ans après, Adrian Newey a décidé de se lancer un nouveau défi. Au printemps dernier, le Britannique et Red Bull avaient acté la fin de leur collaboration à l’issue de la saison et c’est finalement chez Aston Martin qu’il va poursuivre sa carrière. Adrian Newey avait pourtant l’embarras du choix et aurait pu choisir Ferrari. Comme il l’a lui-même confirmé, rejoindre la Scuderia était une possibilité.

« Je n’ai jamais caché le fait que je voulais travailler avec Fernando et avec Lewis »

« Après quelques mois de pause, j’ai décidé que je voulais rester en Formule 1, et oui, Ferrari était l’une des considérations », a déclaré Adrian Newey, qui a toujours voulu travailler avec Lewis Hamilton, qui sera justement chez Ferrari la saison prochaine, mais également Fernando Alonso. « Je n’ai jamais caché le fait que je voulais travailler avec Fernando et avec Lewis »

« Je ne pouvais pas satisfaire les deux »

C’est donc finalement vers Fernando Alonso que s’est porté le choix d’Adrian Newey, même si sa présence n’était évidemment pas la raison principale. « Comme ils sont dans des équipes différentes, je ne pouvais pas satisfaire les deux. Mais je pense que pour diverses raisons, en particulier l’offre d’actionnariat et de partenariat de Lawrence Stroll et son engagement et le fait qu’il est le seul de cet ancien modèle de propriétaires d’équipe, avec un propriétaire actif comme l’était Frank Williams. C’était le modèle il y a 20 ans. Lawrence est le seul de ce modèle maintenant et j’y crois encore, puisque je rentre moi aussi en tant que partenaire et actionnaire », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.