Transferts : Le FC Barcelone veut gâcher un énorme coup du PSG !

Dans sa quête de jeunes talents très prometteurs, le PSG a coché le nom de Jamal Musiala. Le club de la capitale n’est toutefois pas le seul à avoir des vues sur l’international allemand. Le FC Barcelone aimerait également pouvoir mettre la main sur le joueur de 21 ans, qui pourrait quitter le Bayern Munich contre un chèque de 130M€.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de changer de stratégie sur le marché des transferts. Après avoir recruté des stars pendant des années, le club de la capitale souhaite maintenant s’appuyer sur des jeunes talents. Dans ce sens, les dirigeants parisiens ont mis la main sur Bradley Barcola l’année dernière, ou encore Désiré Doué cet été. Prochainement, un nouveau jeune joueur très prometteur pourrait poser ses valises à Paris.

Le PSG piste Jamal Musiala

D’après les informations de CaughtOffside, le PSG aurait Jamal Musiala dans son viseur. L’Allemand fait le bonheur du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, mais il pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge prochainement. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur le dossier, puisque le Real Madrid souhaiterait également l’ajouter à son effectif déjà très qualitatif.

Le FC Barcelone est également sur le dossier

Mais le Real Madrid n’est pas le seul club espagnol à avoir des vues sur Jamal Musiala. Selon Sport, le FC Barcelone rêverait également de pouvoir mettre la main sur le joueur du Bayern Munich. Pour y arriver, le Barça compte sur Hansi Flick, qui a connu le joueur de 21 ans au Bayern Munich et en équipe d’Allemagne, mais également sur le potentiel accord avec Nike qui permettrait de dégager de nombreux fonds supplémentaires. Le quotidien sportif catalan précise que le prix fixé par les dirigeants bavarois pour leur phénomène serait de 130M€. Cela pourrait alors faire de Musiala le troisième transfert le plus cher de l’histoire du PSG, derrière Neymar et Mbappé, mais devant Kolo Muani.