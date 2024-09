Mercato : Mbappé signe en Italie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mbappé va s'engager avec le Trepuzzi Calcio, club de sixième division italienne. Non, il ne s'agit bien évidemment pas de Kylian ou de son petit frère, Ethan, mais bien de Denis Florian Njanga Mbappé. Agé de 24 ans, cet attaquant camerounais, passé par la France, a fait le buzz sur les réseaux sociaux après cette signature.

Ils sont nombreux en Italie à espérer, un jour, une signature de Kylian Mbappé. A de nombreuses reprises, le joueur du Real Madrid a confié son attachement au Milan AC. « Quand j'étais enfant, j'étais fan de l'AC Milan et je me suis toujours dit qu'un jour si je venais en Italie, je jouerais à l'AC Milan » avait déclaré l’ancien du PSG. Et lorsque le Trepuzzi Calcio, club de sixième division, a annoncé l’arrivée de Mbappé, certains ont dû halluciner.

Mbappé signe en sixième division

Mais en y jetant un regard de plus près, on remarque que la formation a signé Denis Florian Njanga Mbappé, un attaquant camerounais de 24 ans passé par la France « où il a laissé sa marque par sa vitesse, sa technique et sa capacité de marquer ». Des caractéristiques qui font penser à quelqu’un…

« Nous sommes certains que sa contribution sera fondamentale »

Le club italien se livre encore sur sa nouvelle recrue. « Avec une présence physique imposante et une capacité de finition remarquable, Mbappe est prêt à apporter sa détermination et son instinct d'attaquant à Trepuzzi. Nous sommes certains que sa contribution sera fondamentale pour élever encore le niveau de l'équipe et relever avec ambition les défis qui nous attendent » a-t-il déclaré.