Mbappé espionné par le PSG ?

Kylian Mbappé ne compte faire aucun cadeau au PSG après son départ. Parti libre au Real Madrid à la fin de la saison dernière, le champion du monde 2018 réclame la somme de 55M€ à son ancien club. Il reproche à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas lui verser des primes et des salaires. Ce mercredi, Daniel Riolo a livré son ressenti et a pris position pour Mbappé. Il s'est justifié.

Le divorce est acté entre Kylian Mbappé et le PSG. Désormais membre du Real Madrid, le joueur a saisi la commission de la LFP pour réclamer des primes et des salaires non payés par le club. Ce mercredi, un premier verdict est tombé. L’instance demande une médiation, mais Mbappé a, très vite, fait savoir que cette décision ne lui convenait pas.

Mbappé et le PSG renvoyés devant les tribunaux

Appelée à se prononcer sur ce refus, la commission pourrait renvoyer les deux parties vers le conseil de prud’hommes, qui statuera sur cette affaire. Selon Daniel Riolo, Mbappé est dans son bon droit surtout après les entourloupes du PSG.

Riolo évoque une trahison

« Mettons simplement à la place des hommes qui ont donné leur parole. Si moi je donne ma parole et qu’un mois après, je m’aperçois qu'on m’a trahi. Que le mois d’après, je m’aperçois qu’on m’a mis des mecs au cul pour me surveiller. Que deux mois après, je m’aperçois que sur six mois, tu as été une belle ordure. Ma parole, je me dis heureusement que je n’ai pas signé un papier. Je reprends ma parole » a confié Riolo lors de l’After Foot.