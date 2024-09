Mercato : Le PSG vide enfin son sac sur le feuilleton Osimhen !

Axel Cornic

Depuis plus d’un an, le Paris Saint-Germain est régulièrement lié à Victor Osimhen, qui était annoncé comme le grand successeur de Kylian Mbappé. Mais selon nos informations il n’était pas une priorité lors de ce mercato estival et au micro d’un média italien, Luis Campos a confirmé cette version.

Il ne s’est pas passé un jour sans qu’on parle de Victor Osimhen et de son avenir. Mis sur le marché par le Napoli, l’attaquant nigérian semblait attendre un signe de la part du PSG à en croire la presse italienne, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que les Parisiens ont préféré miser sur les joueurs déjà au club.

« Nous étions très satisfaits de Gonçalo Ramos, Kolo Muani et Marcos Asensio »

Et c’est justement ce qu’a avoué ce jeudi Luis Campos, en marge d’un évènement au Portugal ! « Osimhen a évidemment été évalué comme l’une des possibilités. Notre conclusion était que nous étions très satisfaits de Gonçalo Ramos, Kolo Muani et Marcos Asensio » a expliqué l’homme fort du mercato du PSG, au micro de SportItalia. « Est-ce que nous avons fait une offre ?! Non. Nous avons parlé d’Osimhen comme d’autres attaquants ».

« Si nous avons parlé ? Ça fait partie du marché, on parle tous à tout le monde »

« Je comprends qu'on m'associe à Osimhen depuis que je l'ai amené à Lille alors qu’il était à Charleroi, et je le connais depuis qu'il a 16 ans. Nous avons une excellente relation et nous nous respectons beaucoup comme avec d'autres joueurs qui sont de bonnes personnes et des professionnels » a poursuivi Luis Campos. « Si nous avons parlé ? Je ne sais pas si vous avez acheté une maison récemment. Si c'est le cas, vous avez sûrement parlé à diverses personnes qui vendaient. Ça fait partie du marché, on parle tous à tout le monde ».