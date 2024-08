Mercato - PSG : Un transfert inattendu à 10M€ discuté en coulisses ?

Thomas Bourseau

Ismael Gharbi (20 ans) a été considéré comme un grand espoir de la formation du PSG. Néanmoins, après une saison en prêt à Lausanne et à un an de l’expiration de son contrat, le milieu offensif n’est plus désiré au Paris Saint-Germain qui aurait fixé un prix de 10M€ pour Gharbi malgré son faible temps de jeu. Les courtisans sont connus.

Ismael Gharbi était promis à de grandes choses. D’ailleurs, alors qu’il n’avait que 17 ans, une belle séquence avait été tournée avec Mauricio Pochettino et Lionel Messi lors d’un entraînement du PSG en août 2021 dans la foulée de la venue de Messi à Paris. En espagnol, Gharbi avait assuré à l’Argentin qu’il était là pour lui si ce dernier avait besoin de quoi que ce soit. Mais depuis, Ismael Gharbi n’a pas vraiment fait parler de lui sur les terrains.

Le PSG attend 10M€ pour Ismael Gharbi

Trois ans sont passés et seules douze apparitions d’Ismael Gharbi sont à souligner sous le mailot du PSG. Le Franco-tunisien-espagnol a été prêté la saison passée à Lausanne, ne parvenant pas à trouver un temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et à présent, le comité directeur du club parisien chercherait à vendre sa pépite formée à l’académie. L’Équipe explique cependant que les hauts représentants du Paris Saint-Germain se montreraient toutefois plutôt gourmands.

Strasbourg ou Braga pour Gharbi ?

D’après L’Équipe, les décideurs du PSG auraient tranché au sujet de l’avenir d’Ismael Gharbi et réclameraient une somme de 10M€ aux courtisans de son milieu offensif qui semblent être multiples. Gharbi auraient des touches en Bundesliga, certes, mais ce seraient Braga et le RC Strasbourg qui se montreraient les plus convaincants à l’instant T.