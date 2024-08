Mercato : Le boss part au clash, le transfert qui divise le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG semblerait toujours être à la poursuite de Rayan Cherki. Ou plutôt, certains membres du club parisien aimeraient témoigner de l’arrivée de la pépite lyonnaise de 21 ans. Cependant, les relations froides entre le président Nasser Al-Khelaïfi et son homologue de l’OL John Textor rendraient cette opération tout bonnement impossible.

Entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor le torchon brûle grandement. D’une part en raison du feuilleton Rayan Cherki (21 ans) et de la volte-face du patron de l’OL malgré un accord de 15M€ pour le transfert du médaillé d’argent olympique qui n’a pas plu du tout au président du PSG selon Loïc Tanzi. Le journaliste de L’Équipe expliquait à L’Équipe du soir dernièrement que les relations entre les deux président se sont détériorées « à un point où ils ne se parlent plus ».

Les origines du clash entre Al-Khelaïfi et Textor

John Textor avait mis en stand-by ledit accord avec le Paris Saint-Germain dans l’espoir que le Borussia Dortmund vienne toquer à sa porte avec une belle offre également. Ce qui n’est « jamais arrivé » comme le journaliste Loïc Tanzi l’a également confié. En outre, le tacle de John Textor au sujet de beIN SPORTS et des droits télévisés de diffusion de la Ligue 1 n’auraient pas du tout été au goût de Nasser Al-Khelaïfi. Ces derniers jours, le feuilleton Rayan Cherki au PSG a été relancé dans la presse, mais cette situation plus que tendue entre Al-Khelaïfi et Textor compliquerait toute l’opération.

Les deux présidents ne se parlent plus alors qu’au PSG, certains espèrent Cherki

D’après L’Équipe, certains salariés du PSG seraient toujours ouverts à la venue du jeune talent issu du centre de formation lyonnais. Cependant, quand bien même le dossier Rayan Cherki ne serait pas totalement enterré au Paris Saint-Germain, la situation demeurerait inchangée à cause du souhait fermement affiché de Nasser Al-Khelaïfi de ne pas discuté avec John Textor. Le décor est planté.