Mercato : Encore un transfert au RC Lens !

Benjamin Labrousse - Rédacteur

En 2023, le RC Lens avait tenté un gros pari pour son milieu de terrain en décidant d’enrôler le maestro Toulousain Stijn Spierings. Le Néerlandais, pas bien intégré dans le Nord, était retourné au TFC la saison dernière dans le cadre d’un prêt. Mais cette fois-ci, le joueur de 28 ans est bien parti pour quitter définitivement les Sang et Or. Explication.

A désormais quelques jours de la fin du mercato estival, certains clubs de Ligue 1 vont tenter plusieurs opérations sur le marché. D’autres, comme le RC Lens, vont également chercher à dégraisser au mieux leur effectif avec certains départs. Si le mercato lensois est marqué par les arrivées de Martin Satriano et d’Anass Zaroury, un élément pourrait être vendu très prochainement.

Stijn Spierings bientôt vendu ?

D’après les dernières informations divulguées par l’Equipe, c’est bien Stijn Spierings qui pourrait quitter définitivement les Sang et Or dans les prochaines heures. Arrivé libre en provenance du TFC en 2023, le Néerlandais ne s’est jamais acclimaté au sein de son nouveau club, et avait été prêté à Toulouse la saison précédente. Selon le quotidien sportif, le milieu de 28 ans se dirige vers Bröndby au Danemark.

Les négociations se poursuivent

Après quatre petites apparitions seulement sous les couleurs lensoises, Stijn Spierings va donc quitter le club. D’après l’Equipe, ce départ va permettre au RC Lens de bénéficier d’une marge de manœuvre supplémentaire sur le mercato, tandis que les négociations avec le club danois se poursuivent sur la bonne voie. A suivre...