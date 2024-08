Mercato : Gros retournement de situation pour le prochain transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la fin du mois de juillet, Foot Mercato évoquait un accord proche d’être trouvé entre le PSG et Jadon Sancho. Si depuis, le club de la capitale semble avoir quelque peu délaissé cette piste, l’ailier de Manchester United pourrait débarquer au FC Barcelone. Selon la presse catalane, le joueur de 24 ans serait finalement disponible en prêt.

Le mercato estival touche à sa fin. Au cours des prochains jours, tous les plus grands clubs européens devraient accélérer sur certains dossiers afin de disposer du meilleur effectif possible. Pour le PSG, si certains départs sont à l’ordre du jour, Paris recherche toujours un élément offensif plutôt doté d’un profil créatif. Le 22 juillet dernier, le club parisien semblait être bien avancé dans le dossier Jadon Sancho.

Mercato - PSG : La presse italienne annonce un coup de tonnerre ! https://t.co/FYhxJjIpz7 pic.twitter.com/qcwBZEBedQ — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Le PSG met de côté la piste Jadon Sancho

En effet, Foot Mercato révélait qu’un accord était tout proche entre le PSG et le joueur de Manchester United dans le cadre d’une signature définitive. Néanmoins, depuis, les dirigeants parisiens semblent avoir quelque peu laissé de côté cette piste. Ce jeudi, le média catalan SPORT révèle que le FC Barcelone pourrait en profiter…

L’Anglais pourrait être prêté cet été

Et pour cause, le directeur sportif Deco apprécierait tout particulièrement le profil de Jadon Sancho. Surtout, SPORT révèle que plusieurs clubs intéressés par l’ancien prodige anglais sont avertis du fait que ce dernier pourrait finalement quitter Manchester United sous la forme d’un prêt. Suffisant pour relancer cette piste concernant certains clubs ? Possible, même si le salaire de Jadon Sancho reste très élevé...