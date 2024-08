Mercato - PSG : La presse néerlandaise relance un transfert à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici peu, le PSG devrait vendre Manuel Ugarte à Manchester United pour 60M€. Après une saison à Paris, l'Uruguayen va s'en aller, ce qui va faire de la place au milieu de terrain. Peut-on alors s'attendre à un transfert en fin de mercato pour remplacer Ugarte ? A en croire les informations venues des Pays-Bas, le PSG aurait toujours un nom en tête.

Pour le moment, le PSG compte 4 recrues lors de ce mercato estival avec Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 30 août prochain, peut-on s'attendre à une 5ème recrue recrue à Paris ? Si on parle beaucoup d'un nouvel attaquant, cela pourrait bouger au milieu de terrain.

Le PSG n'oublie pas Schouten

Alors que le PSG s'apprête à se séparer de Carlos Soler et Manuel Ugarte, voilà qu'il ne faudrait pas écarte un possible transfert au milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, le nom de Jerdy Schouten était apparu ces dernières semaines. Et ce vendredi, Voetbal International fait savoir que le PSG n'a pas oublié le joueur sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSV Eindhoven qui pourrait alors remplacer Ugarte.

Un transfert à 60M€ ?

Après avoir lâché 70M€ sur Joao Neves, le PSG devra à nouveau sortir le chéquier pour espérer recruter Jerdy Schouten pour son milieu de terrain. En effet, le PSV Eindhoven n'entendrait absolument pas brader le Néerlandais. Un prix de 60M€ avait alors été évoqué pour le transfert de Schouten.