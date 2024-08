Mercato - PSG : Luis Enrique réclame une folie pour remplacer Mbappé, c’est validé !

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Kylian Mbappé, il est constamment question du recrutement de son remplaçant. Luis Enrique est de son côté partisan de posséder quatre joueurs à 12 buts plutôt qu'un seul à 40 buts. Une demande un peu folle du coach parisien mais qui est validée par Ludovic Giuly.

A une semaine de la clôture du mercato estival, la question est encore d'actualité. Qui sera recruté par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé ? Luis Enrique a sa réponse.

Mercato - PSG : Un ultimatum est fixé pour ce transfert à 60M€ https://t.co/B9u8k0iAEe pic.twitter.com/WeKLyo4U76 — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

«Il vaut mieux qu’il y en ait quatre qui marquent 12 buts»

Le coach du PSG ne veut pas un seul joueur, mais plutôt quatre ! En effet, Luis Enrique préfère avoir quatre attaquants capables de marquer 12 buts plutôt que de se reposer sur une seule individualité. « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera pas la porte. Si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu’il y en ait quatre qui marquent 12 buts, car cela fera 48 buts et c’est mieux que 40 », confiait l'entraineur parisien la semaine dernière. Ludovic Giuly est d'accord avec lui et il estime que l'effectif actuel du PSG lui permet de le faire.

«C’est réalisable»

« Luis Enrique a été clair, il veut quatre attaquants qui marquent quasiment 12 buts chaque année, ce qui est logique et possible. Aujourd’hui, avec l’effectif qu’ils ont, et les joueurs qu’ils ont, c’est réalisable », a indiqué le natif de Lyon dans Téléfoot.