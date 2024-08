Transferts - OM : De Zerbi confirme un dossier pour la fin du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La fin du mercato estival pourrait encore réserver quelques surprises du côté de l'OM, et notamment sur le cas Amine Harit. L'international marocain est annoncé sur le départ, et Roberto De Zerbi a d'ailleurs confirmé que ce cas était encore loin d'être fixé et pourrait évoluer dans les prochains jours.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec l'OM, Amine Harit (27 ans) n'est pas encore certain de rester au club cette saison. Loin de là. Le meneur de jeu marocain est annoncé sur le départ depuis le début du mercato estival, et le recrutement de Valentín Carboni en provenance de l'Inter Milan, à son poste, semble d'ailleurs confirmer un futur loin de l'OM.

« Je ne sais pas s'il partira ou pas »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a d'ailleurs jeté un gros froid sur l'avenir d'Amine Harit à l'OM : « Il est très sérieux, je ne sais pas s'il partira ou pas, mais il est important pour nous. Je veux des passes décisives et des buts de sa part. Je veux qu'il répète sa performance de Brest. J'attends ça de lui, j'aime ces rôles offensifs et j'attends ça de leur part », a indiqué le coach italien.

Carboni, futur grand de l'OM ?

Mais que les supporters se rassurent, l'OM dispose déjà d'un successeur de taille dans ses rangs avec l'arrivée de Valentín Carboni cet été : « C'est bon garçon, un bon joueur, il est prêt pour devenir un joueur important de l'équipe », a précisé De Zerbi, qui attend déjà beaucoup de l'international argentin à l'OM.