Mercato - PSG : C’est la surprise après ce transfert à 45M€

Ayant vu Leny Yoro lui passer sous le nez suite à son transfert à Manchester United, le PSG a dû revoir ses plans our trouver le défenseur central qu’il recherchait lors de ce mercato estival. Et c’est finalement en Allemagne que le club de la capitale a trouvé son bonheur. En effet, Paris a déboursé 45M€ pour s’offrir les services de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. Un transfert qui en a surpris plus d’un de l’autre côté du Rhin.

Avant ces derniers jours du mercato estival, le PSG compte 4 recrues, une à chaque ligne. Il y a Matvey Safonov au poste de gardien, Willian Pacho pour la défense, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué dans un rôle plus offensif. Recruter un défenseur central était l’une des priorités du PSG en cette intersaison notamment compte tenu des pépins de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Ça a donc été chose faite avec l’Equatorien. Et pour s’offrir Willian Pacho, le club de la capitale n’a pas hésité à mettre le prix, lâchant 45M€ à l’Eintracht Francfort, un an après avoir déjà donné 90M€ au du club allemand pour Randal Kolo Muani.

« Son transfert au PSG m'a surpris »

Willian Pacho a donc rejoint le PSG, à la grande surprise de Christopher Michel, journaliste spécialisé de l’Eintracht Francfort. En effet, pour Culture PSG, il a expliqué sur ce transfert : « Willian Pacho était surtout dans le collimateur des clubs anglais. Outre Liverpool, Manchester United l'observait également. Son transfert au PSG m'a surpris. C'est une grosse affaire pour l'Eintracht, mais est-il prêt pour le PSG ? Je n'en suis pas sûr ».

« Pacho était correct dans la construction du jeu, mais pas exceptionnel »

« Quels sont ses défauts les plus visibles ? C'est justement pour cela que ce transfert m'a surpris. Pacho était correct dans la construction du jeu, mais pas exceptionnel. Il joue rarement de façon verticale, plutôt en retrait ou de façon latérale. Il n'était pas non plus très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Pacho excelle dans le tacle et la défense de la surface. Dans le jeu vers l'avant, il n'a que peu contribué à la réussite de son équipe. Il doit encore apprendre à prendre des risques. Bien sûr, la stabilité défensive est une priorité absolue pour un défenseur central. Mais les équipes dominantes comme le PSG ont également besoin d'un joueur capable de construire le jeu », a-t-il ensuite ajouté sur Pacho.