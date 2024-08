Le PSG snobé au mercato, la folle raison est dévoilée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que l’OL cherche encore et toujours preneur pour Rayan Cherki dans cette dernière ligne droite du mercato, un transfert du milieu offensif français aurait pu intervenir durant le mois de juin. Cherki était alors très proche de s’engager avec le PSG, mais voilà que l’opération a finalement capité quasiment au dernier moment. Pour une raison incroyable visiblement…

A la recherche de liquidités en cette fin de mercato, l’OL veut absolument se séparer de Rayan Cherki. Dans les tribunes ce samedi pour la rencontre face à Monaco, le Lyonnais est prié de se trouver un nouveau club, mais ce n’est pas si simple. Pourtant, à l’heure qu’il est, Cherki aurait très bien pu être un joueur du PSG. En effet, au mois de juin, un accord était très proche entre les deux clubs pour le transfert du récent médaillé d’argent aux Jeux Olympiques avec la France. Il était alors question d’un transfert à 15M€, mais l’opération n’aura pas eu lieu.

« Luis Enrique veut à tout prix le joueur »

Sur sa chaine Youtube, Romain Molina en a dit plus sur l’intérêt du PSG pour Rayan Cherki. Il a alors fait savoir : « Luis Enrique veut à tout prix le joueur, il l’appelle et tout. Il y a quasiment un accord. La veille de la DNCG, Nasser Al-Khelaïfi appelle John Textor. La visite médicale est pratiquement prévue. (…) Le PSG justifie ça quota de Français et Luis Enrique le veut. T’as une offre ferme, contrat de 5 ans ».

« Le joueur va refuser le PSG persuadé que Dortmund est là »

Toutefois, cela ne s’est donc pas fait entre le PSG et Rayan Cherki. Pour quelles raisons ? A ce propos, Romain Molina a dévoilé : « C’est surréaliste, le joueur va refuser le PSG persuadé que Dortmund est là. Je ne sais pas qui le conseille. Tu vas refuser un truc qui est inespéré avec le PSG. Il est remplaçant à Lyon. (…) Non, parce qu’on te dit que tu vas avoir une hypothétique offre de Dortmund. Il n’y a jamais eu d’offre de Dortmund »