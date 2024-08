Mercato : Annoncé à l'OM, son transfert est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche de renforts offensifs pour cette fin de mercato, l'OM se serait positionné sur l’attaquant portugais Jota, également dans le viseur du Stade Rennais. Et visiblement, son transfert est imminent puisque Laurent Blanc, l'entraîneur d’Al-Ittihad, a confirmé que son joueur allait partir avant la fermeture du marché des transferts.

D'ici la fin du mercato, l'OM cherchera encore à renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif. Un ailier et désormais un avant-centre pour compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, sont attendus d'ici le 30 août. Plusieurs pistes ont ainsi été évoquées, notamment une menant à l'Arabie Saoudite.

Une bataille OM/Rennes pour Jota ?

En effet, l'attaquant portugais Jota a été annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers jours. Cependant, la concurrence avec le Stade Rennais s'annonce très chaude pour le joueur d’Al-Ittihad puisque le club breton aurait pris de l'avance pour ce transfert.

Laurent Blanc confirme son départ

Quoi qu'il en soit, le départ de Jota paraît désormais inévitable. Et pour cause, Laurent Blanc a confirmé que son joueur allait partir très prochainement. « Jota ne s’entraîne plus avec le groupe. Nous cherchons une bonne équipe pour lui comme solution appropriée. Il discute avec un autre club », révèle l'entraîneur d’Al-Ittihad en conférence de presse. Par conséquent, il est désormais très probable de voir débarquer prochainement Jota en Ligue 1.