Mercato : Lâché par l’OM, il justifie son transfert

Déjà poussé vers la sortie l’hiver dernier, Jonathan Clauss a fini par quitter l’OM lors de cette période de mercato. L’international français a alors choisi de rejoindre l’OGC Nice, où il a retrouvé son ancien entraîneur, Franck Haise. Annoncé vers un départ à l’étranger, le latéral droit de 31 ans a expliqué pourquoi il avait choisi les Aiglons.

Arrivé en 2022 en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss (31 ans) ne sera finalement resté que deux ans à l’OM, qu’il a quitté cet été pour s’engager avec l’OGC Nice. Un départ qui semblait inévitable, du fait de sa situation contractuelle, son contrat à Marseille courant jusqu'en juin 2025, mais surtout parce que le club marseillais avait déjà essayé de s’en séparer dans les derniers jours du mercato hivernal. Jonathan Clauss n’est pas totalement dépaysé à Nice, où il a retrouvé son ancien entraîneur Franck Haise.

« Ce n’était pas la pièce maîtresse pour faire mon choix, mais oui, ça compte »

« Oui, on se sent bien. J’ai retrouvé d’anciennes têtes que j’ai bien connues donc forcément, cela facilite le travail. Et au-delà de ça, j’ai été très bien accueilli dans le vestiaire, donc cela avance bien », a confié Jonathan Clauss, dans un entretien accordé à Téléfoot, avant de revenir sur l’importance de Franck Haise dans sa décision : « Ce n’était pas la pièce maîtresse pour faire mon choix, mais oui, ça compte parce qu’on se connaît. Lui aussi est un peu sorti de nulle part et il a prouvé qu’il était capable. Donc on a quelques points communs. »

« Cela cochait toutes les cases dont j’avais besoin »

Annoncé plutôt à l’étranger, l’international français (13 sélections) a expliqué pourquoi son choix s’était finalement porté sur l’OGC Nice. « Simplement parce que cela cochait toutes les cases dont j’avais besoin pour la suite de ma carrière, à savoir continuer à jouer l’Europe, rester en France parce que la Ligue 1 me plait et que le championnat évolue de plus en plus, donc je ne me voyais pas partir à l’étranger pour partir à l’étranger », a ajouté Jonathan Clauss.