PSG : Un gros coup signé Luis Enrique !

Après deux journées disputées, le PSG trône fièrement en tête de la Ligue 1, avec dix buts marqués pour un seul encaissé. Si l’adversité n’a pas été trop relevée pour le moment, les Parisiens semblent en forme, malgré une préparation estivale écourtée. Luis Enrique de son côté, a parfaitement optimisé ses entraînements de reprise. Explication.

L’été fut court pour le PSG. Dans une intersaison marquée par l’Euro, la Copa América, ou encore par les Jeux Olympiques, le club de la capitale a rapidement décidé d’annuler sa traditionnelle tournée estivale, qui était prévue en Chine pour cette présaison. Résultat, Paris n’a disputé que deux matchs amicaux cet été.

Courte préparation estivale pour le PSG

Des matchs face à Sturm Graz (2-2) le 7 août dernier, et face au RB Leipzig (1-1) le 9 août. Contrairement à la plupart des formations européennes, le PSG n’a donc pas véritablement pu se tester en présaison, mais cela n’a pas empêché la formation de Luis Enrique de réaliser un carton plein sur ses deux premières rencontres de Ligue 1. Avec des succès (1-4) face au Havre et (6-0) face à Montpellier, la machine PSG semble bel et bien lancée.

Luis Enrique et son staff ont redoublé d’efforts

Et malgré cette courte préparation estivale, le Parisien rapporte ce dimanche que Luis Enrique a parfaitement travaillé. Face à l’absence de déplacements et de matchs de présaison, l’entraîneur du PSG ainsi que son staff ont pu effectuer des séances d’entraînements supplémentaires. D’après le quotidien, cette méthode de travail a bénéficié à certains éléments comme Marco Asensio et Kang-In Lee, tous deux très en forme sur ce début de saison...