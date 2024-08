PSG : «Un phénomène incroyable» remplace Kylian Mbappé !

Arnaud De Kanel

Le PSG cherche le remplaçant de Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts. Or, le club de la capitale pourrait déjà le tenir dans son effectif avec Bradley Barcola selon certains observateurs, à l'image d'Éric Rabesandratana, conquis par le profil de l'ailier français.

Orphelin de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le PSG démarre idéalement sa nouvelle histoire. L'absence de l'attaquant français ne semble pas perturber les Parisiens qui se sont imposés avec la manière vendredi à domicile contre Montpellier grâce à un grand Bradley Barcola.

«Barcola, c’est quand même un phénomène incroyable»

L'ailier français continue sur sa lancée et il sera difficile de le stopper s'il maintient ce niveau. Sa prestation XXL face à Montpellier, ponctué d'un beau doublé et d'une activité débordante, n'a pas manqué de faire réagir. « Depuis que je le connais et qu'il est arrivé au club, il a beaucoup évolué, c'est un joueur très intéressant. Il a une pointe de vitesse incroyable. Il travaille bien défensivement. C'est un joueur qui a faim et qui veut se transformer en joueur meilleur. On veut qu'il devienne un très grand joueur et qu'il apporte au club », notait Luis Enrique en conférence de presse. Bradley Barcola s'affirme logiquement comme le remplaçant de Kylian Mbappé.

«Il est bluffant»

« Barcola, c’est quand même un phénomène incroyable. Entre son insouciance, sa maîtrise, sa percussion et son état d’esprit… il est bluffant », a souligné Éric Rabesandratana dans Téléfoot ce dimanche.