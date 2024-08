PSG : Un nouveau duo de choc est annoncé à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, qui a déboursé 70M€ afin de le recruter, João Neves a rapidement démontré tout son talent. Selon l’ancien défenseur parisien Didier Domi, le nouveau numéro 87 parisien peut former un duo incroyable avec son compatriote Vitinha au sein de l’entrejeu de Luis Enrique.

Le mercato estival aura permis au PSG se s’attacher les services d’une vraie pépite. Arrivé à Paris en provenance de Benfica contre 70M€, João Neves réalise de très bons débuts au sein du club de la capitale. Auteur de quatre passes décisives en deux matchs, le numéro 87 semble s’être parfaitement incorporé au système mis en place par Luis Enrique. Après la victoire face à Montpellier ce vendredi soir (6-0), le coach espagnol a d’ailleurs félicité son joueur.

Luis Enrique sous le charme de João Neves

« Je crois qu'en deux matchs, vous pouvez déjà voir son profil. Il est parfaitement adapté à l'idée de jeu et il peut apporter beaucoup à l'équipe. Avec les deux autres recrues Pacho et Désiré Doué il peut entrer dans cette polyvalence. C'est ce que je recherche », a ainsi lâché Luis Enrique. Ancien joueur du PSG (1994-1998, 2001-2004), Didier Domi s’est exprimé sur João Neves, et a affirmé que ce dernier pourrait être redoutable aux côtés de Vitinha.

« Ils me rappellent Thiago Motta - Marco Verratti »

« Vitinha et Neves ont la force et la capacité de jouer aux trois postes du milieu, souffle Didier Domi. Zaïre-Emery et Ruiz sont davantage des relayeurs. Les deux Portugais sont plus complets, même s’il leur manque de la puissance, celle qu’a Warren. Une équipe est toujours plus forte avec deux joueurs au milieu qui possèdent une maîtrise du ballon au-dessus de la moyenne. Ils me rappellent Thiago Motta - Marco Verratti ou Luka Modric et Toni Kroos si on pousse un peu. Mais c’est l’idée : ils puent le football, ces deux-là », a lâché l’ancien latéral gauche auprès du Parisien.