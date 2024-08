Le PSG se justifie après cette polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, le PSG s’est régalé, en ouverture de la 2ème journée de Ligue 1, en s’imposant facilement contre Montpellier (6-0). Une rencontre qui avait pourtant débuté par un couac concernant la traditionnelle musique de Phil Collins pour l’entrée des joueurs. De quoi déclencher une polémique auprès de certains. Au PSG, on s’est alors expliqué.

Au Parc des Princes, on avait pris pour habitude d’accueillir les joueurs du PSG et les adversaires avec les notes de Phil Collins et de son titre « Who said I would ». Mais voilà que ce vendredi soir, pour la rencontre entre le club de la capitale et Montpellier, ça s’est quelque peu passé différemment. En effet, si le titre de Phil Collins a bien été joué, la version a été modifiée.

« Nous voulons faire évoluer la couleur musicale du Parc »

Face aux réactions négatives apparues suite à ce changement, le PSG s’est expliqué. Dans des propos accordés au Parisien, une source au sein du club de la capitale a fait savoir : « Nous avons légèrement fait évoluer la version originale, tout en respectant l’identité du morceau. Nous voulons faire évoluer la couleur musicale du Parc tout en respectant les codes et traditions du club ».

« Il n’a jamais été question de remplacer cette musique »

« Nous savons combien la musique de Phil Collins est précieuse pour l’ensemble des supporters du Paris Saint-Germain, et c’est pourquoi il n’a jamais été question de remplacer cette musique », a-t-on ensuite précisé au PSG.