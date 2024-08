PSG : Luis Enrique annonce 16 stars à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la démonstration collective du PSG contre Montpellier (6-0) vendredi soir, Luis Enrique a été interrogé sur sa méthode et le fait de ne plus avoir une grande star à gérer dans son effectif avec le départ de Kylian Mbappé. Et le technicien espagnol s'amuse de la situation estimant qu'il a vu «seize stars» sur la pelouse du Parc des Princes.

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ pour le Real Madrid, sa succession ne cesse de faire parler au PSG qui se retrouve sans grande star pour mener son attaque. Une première depuis plusieurs années. Et alors qu'aucun joueur n'a débarqué pour remplacer numériquement le capitaine des Bleus, c'est collectivement que le PSG se distingue comme en témoigne la victoire probante vendredi soir contre Montpellier (6-0).

Mercato - PSG : Luis Enrique le met dehors, la réaction troublante de son agent ! https://t.co/ikM3oHfpq5 pic.twitter.com/JytPARAxHt — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

«On n’a pas vu une, mais seize stars»

« On n’a pas vu une, mais seize stars. Ce sont les 16 joueurs qui ont défendu les couleurs du PSG ce soir. 16 joueurs présents en attaque et 16 présents en défense. C’est la perfection, et c’est ce qu’on cherche », assure ainsi Luis Enrique en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ça a été un festival offensif et défensif»

« Ça a été un festival offensif et défensif. Mais, oui, je suis très content. Ça a été une soirée parfaite. C’était notre retour au Parc des Princes, avec nos supporters. Nous avons vécu de longues semaines sans football ni compétition. Pour notre retour au Parc des Princes avec nos supporters, nous avons livré un match tout à fait complet en attaque et en défense », ajoute l'entraîneur du PSG.