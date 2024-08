PSG - Luis Enrique : Deschamps reçoit un gros tacle à Paris ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, le PSG a livré une prestation impressionnante pour venir à bout de Montpellier au Parc des Princes (6-0). Un résultat notamment du au magnifique match de Bradley Barcola, auteur d'un doublé, et qui a dynamité son couloir gauche. Après le match, Luis Enrique a d'ailleurs insisté sur le fait que l'ancien Lyonnais a été très peu utilisé durant l'Euro. Un message envers Didier Deschamps ?

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG n'a pas fait dans le détails. En effet, les Parisiens ont atomisé Montpellier 6 à 0 grâce notamment à un excellent Bradley Barcola auteur d'un doublé et qui porte donc son total en trois réalisations en Ligue 1 depuis le début de la saison. Après la rencontre, Luis Enrique a été invité à commenter la prestation de son ailier gauche, et a notamment été interrogé sur l'importance de l'Euro dans sa progression expresse. Mais l'entraîneur du PSG rappelle que Bradley Barcola a très peu joué en Allemagne cet été.

«Il a très peu joué à l’Euro. C’est vrai, non ?»

« Il a très peu joué à l’Euro. C’est vrai, non ? Donc, on ne peut pas le critiquer sur ce qu’il y a fait », rappelle Luis Enrique devant les médias, glissant ainsi ce qui ressemble à un petit tacle à Didier Deschamps. « Depuis que je connais Barcola, à son arrivée l’an dernier, il a beaucoup évolué, et il continue de le faire. C’est un joueur très intéressant, avec une pointe de vitesse incroyable, d’autres qualités, et qui travaille très bien défensivement. Je vois en lui un joueur qui a faim et qui veut se transformer en un joueur encore meilleur. C’est ce que nous voulons : qu’il se convertisse en un grand joueur qui apportera beaucoup au club », ajoute l'entraîneur du PSG.

Barcola, titulaire qu'une seule fois à l'Euro

Il faut dire que l'utilisation des attaquants de l'équipe de France a été largement commentée durant l'Euro, notamment face au manque de réalise de Kylian Mbappé, Marcus Thuram ou encore Randal Kolo Muani. Dans cette optique, certains observateurs auraient aimé voir plus régulièrement Bradley Barcola. Titulaire contre la Pologne dans un match sans grand enjeu puisque les Bleus étaient déjà qualifiés, l'ailier du PSG s'est ensuite contenté de 15 minutes durant la prolongations contre Portugal en quart de finale, puis que 21 minutes en demi-finales face à l'Espagne. Mais cela n'a visiblement pas perturbé Bradley Barcola, auteur d'un début de saison canon avec son club.