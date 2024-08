PSG : Coup de poker signé Luis Enrique, Barcola et Dembélé vont se régaler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face à la blessure de Gonçalo Ramos (qui sera absent trois mois), Luis Enrique pourrait décider de repositionner Marco Asensio dans un rôle de faux neuf. Une possibilité qui plaît à l’ancien coach du TFC Alain Casanova. Ce dernier estime que ce gros coup de tactique pourrait notamment bénéficier à Bradley Barcola et à Ousmane Dembélé.

Texte du paragraphe Malgré sa victoire face au Havre vendredi dernier (1-4), le PSG a subi une mauvaise nouvelle avec la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos. L’attaquant de 23 ans a subi une fracture de la cheville gauche, qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois mois. De quoi relancer les ambitions parisiennes sur le mercato ? Pas vraiment…

PSG : Une surprise de dernière minute sur le mercato ? https://t.co/JRpWBzfFlS pic.twitter.com/VQJvtsmM3a — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Asensio repositionné par Luis Enrique ?

Car comme l’ont rapporté plusieurs médias au cours de ces derniers jours, la tendance est à la confiance envers l’effectif actuel pour Luis Enrique. Le technicien espagnol, qui dispose toujours d’un avant-centre en la personne de Randal Kolo Muani, pourrait également tenter, ou plutôt retenter un coup de poker tactique, en repositionnant Marco Asensio dans un rôle de faux neuf. L’Espagnol avait déjà évolué à ce poste en début de saison dernière. Une méthode à double tranchant…

« C'est ensuite plus facile pour Barcola ou Dembélé de faire des différences »

S’il devrait beaucoup décrocher devant, Marco Asensio n’aura pas la présence d’un vrai buteur dans la surface adverse. Cependant, et comme l’a analysé l’ancien entraîneur de Toulouse Alain Casanova pour l’Equipe, les décrochages du numéro 11 parisien pourraient offrir encore plus de libertés à Bradley Barcola et à Ousmane Dembélé sur les côtés : « La première idée de Luis Enrique, c'est d'avoir un joueur capable de s'associer aux autres, de provoquer cette supériorité à l'intérieur, mais aussi de se projeter dans la surface. Quand vous avez ce joueur qui provoque une fixation à l'intérieur, ça ouvre des espaces sur les côtés et c'est ensuite plus facile pour Barcola ou Dembélé de faire des différences », a ainsi expliqué le coach désormais âgé de 62 ans.