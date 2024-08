Mercato - PSG : 170M€ et c'est terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG a recruté quatre nouveaux joueurs, et ces derniers jours, il était question de l'arrivée d'au moins un renfort supplémentaire notamment dans le secteur offensif. Cependant, d'après Daniel Riolo, Luis Enrique est très satisfait de son effectif, ce qui pourrait inciter le PSG à ne pas se renforcer d'avantage d'ici le 30 août.

Cet été, le PSG a déboursé quasiment 170M€ pour recruter quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Une activité moins impressionnante que les précédentes saisons, mais d'autres joueurs pourraient arriver notamment dans le secteur qui n'a pas encore été suffisamment renforcé surtout après la blessure de Gonçalo Ramos. Mais d'après Daniel Riolo, Luis Enrique serait satisfait de son effectif actuel.

Mercato : Le PSG lâche 170M€, la grosse annonce de Luis Enrique https://t.co/9QvfonqCgt pic.twitter.com/c6FrbDO73v — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Luis Enrique satisfait de l'effectif actuel ?

« Le recrutement d’un 9 ? L’entraîneur est content de cet effectif. Ce que je sais, c’est qu’il est assez content et qu’ils vont a priori la jouer comme ça », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot. Et pourtant, plusieurs pistes continuent de circuler activement, notamment en Italie, où le PSG s'intéresserait à Victor Osimhen (Naples) et Ademola Lookman (Atalanta). Mais là encore, Daniel Riolo pense que ces deux dossiers n'aboutiront pas.

Pas d'autres recrues au PSG ?

« Le mercato ? Depuis deux semaines j’entends des choses. Lookman, j’ai très vite dit qu’il ne viendrait pas, il ne va pas venir. Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 30 août, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions et qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Osimhen ne serait pas le choix de Luis Campos, ni celui de Luis Enrique et peut-être encore moins celui de Luis Enrique d’ailleurs. Osimhen ? Il y a peu de gens qui le veulent à Paris », ajoute-t-il.