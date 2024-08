Mercato : Un joueur de l'OM va rejoindre Benzema ?

Alexis Brunet

Alors qu’il est déjà conséquent, le mercato de l’OM n’est pas encore fini. Le club phocéen veut encore offrir des renforts à Roberto De Zerbi, mais il souhaite également vendre certains éléments indésirables. Ainsi Chancel Mbemba est sur le départ et il pourrait rejoindre Karim Benzema en Arabie saoudite, puisque Al-Ittihad s’intéresse à lui.

Vendredi, l’OM a enregistré l’arrivée de sa dixième recrue de l’été. C’est Jonathan Rowe qui s’est engagé avec le club phocéen, en provenance de Norwich, sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, de l’ordre de 16,5M€. Mais Marseille pourrait bien signer un onzième joueur, car Pablo Longoria souhaite trouver un remplaçant à Faris Moumbagna, qui s’est très sérieusement blessé.

L’OM a mis à pied Chancel Mbemba

En plus de vouloir encore recruter en attaque, l’OM souhaite aussi vendre certains joueurs. Le club phocéen ne retiendra sans doute pas Chancel Mbemba par exemple. Le défenseur a été placé dans le loft dernièrement, car Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui et il a également été mis à pied après un dérapage contre Ali Zarrak, dirigeant et bras-droit de Medhi Benatia.

Al-Ittihad s’intéresse à Mbemba

D’après les informations de Foot Mercato, un club serait prêt à miser sur Chancel Mbemba. Al-Ittihad serait intéressé à l’idée de recruter le Congolais. Ce dernier pourrait être tenté par une aventure en Arabie saoudite, attiré par un possible très gros salaire. Il pourrait alors retrouver un certain Karim Benzema, qui évolue à Al-Ittihad depuis son départ du Real Madrid en 2023.