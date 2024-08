Mercato - OM : Le calvaire continue pour cette recrue

Arnaud De Kanel

Recruté cet été par l'OM alors qu'il disputait la Copa America avec le Canada, Ismaël Koné devrait avoir un rôle important à jouer cette saison car Roberto De Zerbi s'est démené pour convaincre ses dirigeants de le signer. Or, le milieu de terrain canadien traine une blessure à la cheville qui lui fera encore manquer un match, celui de dimanche face à Reims.

Vendredi, l'OM a officialisé sa dixième recrue estivale avec Jonathan Rowe. L'ailier anglais pourrait d'ailleurs effectuer ses débuts ce dimanche au Vélodrome tandis qu'Ismaël Koné attendra encore un peu. En effet, le milieu de terrain canadien est forfait en raison d'une blessure à la cheville.

De nombreux retours à l'OM

L'excitation est à son paroxysme pour Roberto De Zerbi, impatient de diriger son premier match au Vélodrome. « C'est toujours une émotion de débuter ici mais il faut se concentrer sur le match qui sera difficile. Il faut toujours marquer les esprits, durant l'entraînement ou les matchs pour le prestige du maillot qu'on porte. Ce match contre Brest a marqué les esprits mais il faut passer au-dessus. On a beaucoup changé de joueurs, mais on a des joueurs forts. On veut contrôler la physionomie du match. L'important, c'est remporter la victoire », a déclaré le coach de l'OM qui pourra compter sur les retours de Geoffrey Kondogbia, Lilian Brassier et Valentin Carboni. « Brassier et Kondogbia reviennent. Carboni devrait être sur le banc. Il s'est entraîné pour la première fois hier mais mentalement et physiquement il est prêt à devenir un joueur important », a-t-il précisé.

Koné toujours forfait

En revanche, on ne verra toujours pas Ismaël Koné. Touché à la cheville lors d'un entrainement, le Canadien avait manqué la dernière rencontre amicale face à Augsbourg avant de déclarer forfait pour le déplacement à Brest la semaine dernière. L'Equipe indique qu'il n'est toujours pas remis et qu'il est forfait pour le premier match de la saison à domicile. « J'ai eu un léger problème à la cheville, mais ce n'est pas quelque chose qui va me ralentir longtemps. Ce sont des mesures de précaution, je suis en soin en ce moment, on discute avec les membres du staff pour que je puisse revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Mais ça va tranquillement », avait pourtant confié Koné il y a deux semaines. Ça traine pour le Canadien...