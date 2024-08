 Officiel : Ça n’arrête pas à l’OM, un nouveau transfert est annoncé !

Thomas Bourseau

Jonathan Rowe (21 ans) est la dixième recrue de l’OM pendant ce mercato d’été. L’ailier de Norwich débarque en prêt avec une option d’achat obligatoire pour l’été 2025. De quoi permettre à Roberto De Zerbi d’être aux anges au vu de sa déclaration en conférence de presse et à l’international espoir anglais de dire deux petits mots après son arrivée.

Ces dernières heures ont été très mouvementées pour l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria, fidèle à ses habitudes, a été partout cet été en bouclant divers départs, mais surtout en parvenant à grandement renforcé l’effectif de Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien qui a officiellement hérité des rênes du groupe professionnel de l’OM le 29 juin dernier.

De Zerbi : «On veut des joueurs fiers d'être ici et il l’est»

Elye Wahi était jusqu’à ces dernières minutes, la dernière recrue estivale de l’OM. Toutefois, l’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi soir une dixième arrivée en la personne de Jonathan Rowe, le virevoltant ailier de 21 ans qui a débarqué de Norwich City sous la forme d’un prêt payant d’une saison dont la somme est comprise entre 2 et 3M€ avec une obligation d’achat avoisinant les 14M€. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas dissimulé sa joie de voir arriver une nouvelle arme offensive en la personne de Rowe. « Un joueur jeune qui apporte du patrimoine au club, pour le projet à long terme. On veut des joueurs fiers d'être ici et il l'est, il a fortement voulu l'OM, j'espère que ça se fera vite ».

Jonathan Rowe : «Allez l’OM» !

Et les désirs de Roberto De Zerbi ont été respectés à la lettre. Peu de temps après la fin de la conférence de presse de l’entraîneur, l’OM a officialisé la venue de Jonathan Rowe, auteur de 13 buts et de 4 passes décisives la saison dernière avec Norwich. Dans la vidéo de présentation de son énième recrue estivale, l’OM a filmé deux petits mots prononcés en français par l’international espoir anglais Jonathan Rowe : « Allez l’OM ». Les supporters de l’Olympique de Marseille témoignent donc de l’arrivée d’un nouvel attaquant. De quoi leur donner le sourire aux lèvres après la démonstration offensive des Marseillais à Brest samedi dernier avec un doublé de Mason Greenwood, un autre de Luis Henrique et un but d’Elye Wahi…