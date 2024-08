Mercato - OM : En direct, De Zerbi annonce un nouveau transfert !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille tient sa 10ème recrue estivale en la personne de Jonathan Lowe. Bien que son prêt avec option d’achat obligatoire n'avait pas encore été officialisé au moment de sa prise de parole, c'était tout comme pour Roberto De Zerbi.

Jonathan Rowe a atterri à Marseille jeudi après qu’un accord ait été trouvé entre l’OM et Norwich City sur les modalités de l’opération qui sont les suivantes : l’ailier anglais de 21 ans quitte le club de Championship pour l’Olympique de Marseille qui va payer 3M€ pour son prêt d’une saison avec à la clé une obligation d’achat de 14M€.

«Il a fortement voulu l’OM»

Jonathan Rowe avait, selon La Provence, réclamait à plusieurs reprises son transfert à l’OM à Roberto De Zerbi et à Medhi Benatia en coulisses. Et son souhait est officiellement sur le point d’être exaucé. Malgré l’absence de communication de l’Olympique de Marseille au moment de la conférence de presse, l’entraîneur italien s'était lui-même chargé de transmettre la bonne nouvelle via des propos relayés par Le Phocéen. « Un joueur jeune qui apporte du patrimoine au club, pour le projet à long terme. On veut des joueurs fiers d'être ici et il l'est, il a fortement voulu l’OM ».

«J’espère que ça se fera vite»

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a cependant regretté la blessure au genou de Faris Moumbagna qui va manger à l’OM pendant plusieurs mois. « J’espère que ça se fera vite. La blessure de Moumbagna est la seule note négative, on perd un joueur offensif important ».