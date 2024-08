Mercato - OM : Rebondissement confirmé pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une bonne préparation estivale et d’un premier match réussi le week-end dernier à Brest, Amine Harit pourrait tout de même quitter l’OM dans les derniers jours du mercato. La direction olympienne serait à l'écoute des offres pour l’international marocain, mais ce dernier se verrait plutôt rester au moins un an de plus à Marseille.

Alors que Jonathan Rowe (21 ans) est arrivé vendredi en provenance de Norwich City, l’OM cherche toujours un remplaçant à Faris Moumbagna (24 ans), mais veut surtout avancer sur les ventes. Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans), Jordan Veretout (31 ans) et Ulisses Garcia (28 ans) sont toujours poussés vers la sortie, mais d’autres joueurs pourraient eux aussi s’en aller.

Harit parti pour rester ?

C’est notamment le cas d’Amine Harit. L’OM serait ouvert à un départ de l’international marocain (24 sélections), annoncé dans le viseur du Genoa et du Zénith Saint-Pétersbourg lors de cette période de mercato. Mais selon La Tribune OM, le milieu offensif de 27 ans devrait rester et veut prouver qu’il peut avoir sa place sous Roberto De Zerbi.

Harit ne veut pas de l’Arabie Saoudite et du Qatar

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Amine Harit ne serait pas tenté par un départ en Arabie Saoudite ou au Qatar. L’OM serait en tout cas préparé à un potentiel départ du Marocain dans les derniers jours du mercato et aurait déjà identifié son remplaçant d’après La Provence.