Transferts : L’OM vend la mèche pour la fin du mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux de s'attacher les services d’un nouvel attaquant qui viendrait remplacer Faris Moumbagna, blessé, l’OM apprécierait toujours le profil de Neal Maupay, mais les négociations avec Everton n’avanceraient pas. Pas d'inquiétude pour autant chez les dirigeants marseillais, déjà satisfaits du travail effectué jusque-là, mais qui restent tout de même attentifs.

« Nous échangeons tous les jours avec Medhi Benatia, mais aussi avec Pablo Longoria et Giovanni Rossi. Je suis très content de ce mercato. Je suis content des joueurs recrutés, ceux qui sont restés. » Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours de la réception du Stade de Reims, Roberto De Zerbi s’est félicité du travail effectué par l’OM lors de cette période de mercato. Vendredi, Marseille a accueilli sa dixième recrue, Jonathan Rowe (21 ans), mais le technicien italien estime que son effectif peut encore être renforcé.

Maupay toujours ciblé par l’OM

« Il y a deux ou trois choses à faire, mais on a fait un très bon travail d’équipe. C’est quelque chose de compliqué de faire tout cela en une seule fenêtre de mercato », ajoutait Roberto De Zerbi face à la presse. Parmi ces deux ou trois choses, le recrutement d’un nouvel attaquant est toujours étudié par l’OM. Faris Moumbagna étant éloigné des terrains pendant plusieurs mois, les dirigeants marseillais sont en quête d’une doublure à Elye Wahi et pensent toujours à Neal Maupay, d’après les informations de La Provence.

« Notre effectif actuel est déjà très honnête et nous offre pas mal de solutions »

Cependant, les négociations avec Everton n'avanceraient pas. À un an de la fin de son contrat, les Toffees préféreraient se séparer de l’attaquant âgé de 28 ans dans le cadre d’un transfert sec, là où l’OM ne propose qu’un prêt avec option d’achat. Mais la direction olympienne n’est pas inquiète, notamment après avoir réussi à recruter Jonathan Rowe. « Pour l’instant, il n’y a pas le feu au lac », confie-t-on en interne. « On voit ce qu’on peut faire sur les derniers jours de mercato, mais notre effectif actuel est déjà très honnête et nous offre pas mal de solutions. »