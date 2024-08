Transferts - OM : De Zerbi annonce la couleur pour la fin du mercato !

Axel Cornic

Depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille a bouclé pas moins de neuf recrues et la dixième arrive avec Jonathan Rowe, qui est actuellement en ville pour passer ses visites médicales. Un effort titanesque fait par le club pour Roberto De Zerbi, qui semble pourtant persuadé qu’il reste encore quelque chose à faire en cette fin de mercato.

Certains pensaient que Marseille allait galérer à recruter sans compétition européenne, mais c’était sans compter sur Roberto De Zerbi. Son arrivée a totalement relancé l’OM et ils sont nombreux à n’avoir choisi le club que parce qu’il était là, avec la possibilité d’évoluer sous les ordres de l’un des entraineurs les plus suivis du moment.

« Je suis content de tous les joueurs qui sont arrivés »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a estimé que ce recrutement est surtout dû à une bonne entente entre lui et sa direction. « On se parle tous les jours. Je suis très content du mercato qu'on a fait avec Mehdi, Pablo et Giovanni Rossi. Je suis content de tous les joueurs qui sont arrivés » a expliqué le coach de l’OM.

« Il reste encore deux ou trois choses à faire, mais on a fait un très bon travail d'équipe »

« Dans les départs, on a eu quelques difficultés. Je suis content que certains soient restés aussi » a poursuivi De Zerbi, qui va découvrir pour la première fois ce dimanche le stade Vélodrome en tant que coach de l’OM. « Il reste encore deux ou trois choses à faire, mais on a fait un très bon travail d'équipe. Changer autant de choses est très compliqué donc je pense qu'on a fait du bon travail ».