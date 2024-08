Mercato - OM : Il annonce déjà le départ de Roberto De Zerbi !

Axel Cornic

La signature de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille en a surpris plus d’un. L’Italien sortait en effet de deux années en Premier League avec Brighton et semblait destiné à prendre les rênes d’un très grand club européen, comme le Bayern Munich ou Manchester United. C’est finalement dans le sud de la France qu’il a décidé de poursuivre sa carrière, même si certains le voient déjà ailleurs.

Il a suffi d’un seul homme pour rallumer la flamme. Le moral était au plus bas à Marseille, après une saison catastrophique et une succession d’entraineurs qui n’ont jamais vraiment réussi à laisser une trace. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi a tout changé, puisque l’engouement est plus fort que jamais autour de l’OM !

Mercato - OM : Il part au clash pour son transfert https://t.co/kjUrbl2aHA pic.twitter.com/vATwNT1jib — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

L’OM de Zerbi enchante déjà

Et la première apparition de son équipe en Ligue 1 n’a fait que le confirmer. Avec une large victoire et surtout une prestation aboutie, les Marseillais ont défait le Stade Brestois (1-5), grande surprise de la dernière saison. Certaines recrues estivales de l’OM ont d’ailleurs déjà vibré, comme Mason Greenwood ou encore Elye Wahi. Mais ça ne fait que commencer, car tout le monde attend déjà avec impatience la réception du Stade de Reims ce dimanche, sur la pelouse du stade Vélodrome.

« J'aurais adoré voir De Zerbi à Milan »

Les débuts de Roberto De Zerbi ont évidemment beaucoup fait parler de lui en Italie et Antonio Cassano, qui anime une émission sur YouTube et Twitch, semble déjà connaitre la prochaine étape de sa carrière. « J'aurais adoré voir De Zerbi à Milan. Mais tôt ou tard, nous le verrons à Milan. Parce que De Zerbi est un coach à la hauteur de Milan : football spectaculaire, du pur champagne. Et on l'a déjà vu l'autre jour quand son équipe a mis cinq buts » a-t-il expliqué dans Viva El Futbol. Pour rappel, l’actuel coach de l’OM a été formé à l’AC Milan en tant que joueur, mais il n’y a jamais percé.