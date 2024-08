Mercato : «Nous pouvions compter sur Campos», double jeu dévoilé au PSG ?

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2022, Luis Campos a souvent été pointé du doigt pour son rôle étrange, puisque s’il est un directeur sportif à tous les effets il est plutôt catalogué comme conseiller stratégique du président Nasser Al-Khelaïfi. Et sa situation était encore plus particulière, puisqu’il officiait parallèlement dans ce même rôle hybride en Espagne, du côté du Celta Vigo.

Le poste de directeur sportif a souvent été sujet à débat du côté du PSG. On ne compte en effet plus les polémiques autour de Leonardo, sans parler d’un Antero Henrique qui a fait un passage express avant de filer au Qatar... gardant tout de même une certaine influence au sein du club parisien. Et la situation ne s’est pas arrangée avec l’arrivée de Luis Campos en 2022.

Quand Campos travaillait pour le PSG... et le Celta Vigo !

Considéré comme l’un des meilleurs directeurs sportifs de la planète, le Portugais a longtemps tenu à garder ses distances, même s’il travaillait pour le PSG. D’ailleurs, certains dénonçaient un problème avec sa double casquette, puisque Luis Campos officiait également au Celta Vigo ! Un poste qu’il a finalement quitté en décembre 2023, soit plus d’un an après le début de sa collaboration avec Paris.

« Il pouvait nous amener des joueurs du PSG ou de n'importe quelle autre équipe »

Dans le podcast Stick to football, Rafael Benitez est revenu sur cette époque. « Nous pouvions compter sur Luis Campos comme consultant externe et il pouvait nous amener des joueurs du PSG ou de n'importe quelle autre équipe » a expliqué le coach espagnol, qui a quitté le Celta Vigo en mars 2024. « Je pensais que deux ans suffiraient pour nous rapprocher de l'Europe et que dans le troisième nous jouerions des compétitions européennes. Ensuite, je déciderais si je devais retourner en Angleterre avec ma famille ».