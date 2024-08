Mercato : La stratégie de l’OM pour boucler ces transferts

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le mercato fermera ses portes le 30 août prochain en France, l’OM veut encore boucler plusieurs transferts, surtout dans le sens des départs. Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Ulisses Garcia sont tous les trois considérés comme des indésirables et le club compte sur la fermeture tardive d’autres marchés pour leur trouver une porte de sortie.

À l’instar de Pau Lopez (29 ans), prêté avec option d’achat à Gérone, plusieurs joueurs qui auraient bien aimé rester à l’OM se retrouvent aujourd’hui poussés vers la sortie. C’est le cas de Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans) Jordan Veretout (31 ans) et Ulisses Garcia (28 ans), quatre joueurs qui s’entraînent pour le moment avec la réserve.

L’OM prêt à se montrer patient avec ses indésirables

Une situation qui crée des tensions et agace l’OM, comme indiqué par La Provence. Le club estime que certains joueurs ont refusé des « offres plus intéressantes financièrement que ce qu’ils ont ici », mais prône désormais la patience. La situation de Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Ulisses Garcia pourrait se décanter après la fermeture du mercato en France, prévue le 30 août prochain.

Des départs bouclés après le 30 août ?

En effet, d’après La Provence, l’OM compte sur la fermeture plus tardive de certains marchés pour trouver une porte de sortie à ses indésirables, comme c’est le cas en Belgique (6 septembre), en Grèce (11 septembre), en Turquie (13 septembre) ou bien en Arabie Saoudite (6 octobre).